مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالى

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالىالأربعاء، 24 يناير 2018 01:02 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى - أرشيفية
أ ف ب
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالى.
وفى وقت سابق، ووافق مجلس الشيوخ، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، على إجراء التصويت النهائى الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح باول (64 عاما) فى نوفمبر ليحل محل جانيت يلين على رأس البنك المركزى الأمريكي. والمحامى والمصرفى الاستثمارى السابق عضو بمجلس محافظى الاحتياطى الاتحادى منذ 2012 .
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