video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

متحدث: قوة سورية مستعدة للرد على أى هجوم تركى على منبج

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:49 م
متحدث: قوة سورية مستعدة للرد على أى هجوم تركى على منبج منبج السورية -أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

قال متحدث باسم مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة فى منطقة منبج بشمال سوريا، اليوم الأربعاء، إن المقاتلين انتشروا فى الخطوط الأمامية للتصدى لهجوم هددت تركيا بشنه كما أنهم على تواصل مع التحالف الذى تقوده واشنطن بشأن حماية المدينة.

وشنت تركيا عملية جوية وبرية فى عفرين بشمال غرب سوريا مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية، التى تعتبرها أنقرة خطرا على أمنها، كما هددت بمد نطاق عمليتها نحو مئة كيلومترا شرقا إلى منبج.

وعلى النقيض من عفرين فإن منبج منطقة يوجد فيها عسكريون أمريكيون الأمر الذى يخاطر باحتمال وقوع مواجهة بين البلدين الشريكين فى حلف شمال الأطلسى فى ظل غضب تركيا من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب.

وتتاخم منبج من الغرب منطقة تسيطر عليها جماعات الجيش السورى الحر المدعوم من تركيا، وقال شرفان درويش من مجلس منبج العسكرى "نحن مجلس منبج العسكرى بالتأكيد أخذنا التدابير اللازمة وقمنا بنشر قواتنا على خطوط الجبهات".

وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد للرد على أى اعتداء"، وتابع قوله "طبعا تنسيقنا مع التحالف الدولى مستمر بخصوص حماية منبج".

وذكر أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة كثف دورياته فى منطقة منبج فى استجابة فيما يبدو للتهديد التركى رغم أن متحدثا باسم التحالف قال إنه لا يوجد مؤشر على أن هذا هو الحال.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون "ليست لدى أى مؤشرات للقول إنه كانت هناك زيادة فى وتيرة وطريقة قيامنا بالدوريات نقوم بالدوريات فى تلك المنطقة منذ أكثر من عام الآن".

وأضاف "بالطبع نحن فى حالة تأهب لما يحدث لا سيما فى منطقة منبج لأن هذه هى المنطقة التى توجد بها قواتنا للتحالف"، وتابع قوله "قوات التحالف موجودة فى تلك المنطقة ولها حق متأصل فى الدفاع عن نفسها وستفعل ذلك إذا لزم الأمر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خليفة الدم يرقص على جثث الأبرياء.. قوات أردوغان ترتكب مجازر ضد المدنيين شمال سوريا.. الجيش التركى: مقتل 260 فى عملية عفرين.. مظاهرات فى منبج تنديدا بجرائم الأتراك.. وجبهة النصرة تعلن دعمها لرئيس تركيا

أردوغان: تركيا "ستحبط اللعب" على حدودها بداية من منبج السورية

9 قتلى من وحدات الشعب الكردية حصيلة أولية للغارات التركية على عفرين السورية.. عضو بارز فى مدنية "عفرين": المدنيون تحصنوا فى المخابئ والمنازل.. الرئيس التركى يستفز السيادة السورية بعملية جديدة فى منبج

الخارجية التركية: سنتدخل فى مدينة عفرين ومنبج بسوريا ونحذر أمريكا من المواجهة

أردوغان: عملية درع الفرات مستمرة فى منطقتى عفرين ومنبج بسوريا

أردوغان: منبج هى الخطوة التالية فى سوريا

أردوغان: تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا وأمريكا للسيطرة على منبج السورية

صحيفة تركية تزعم: منبج السورية ملكا لأحد السلاطين العثمانيين

وزير الدفاع التركى: أنقرة تريد حلا دبلوماسيا فى مدينة منبج السورية

اخبار عربيه

عرب

عالم

منبج

سوريا

تركيا



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة