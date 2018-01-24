مباشر تتوقع استبعاد 5 أسهم من مؤشر البورصة أبرزها "دومتى والنساجون"الأربعاء، 24 يناير 2018 10:45 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، استبعاد 5 أسهم من المؤشر الرئيسى للبورصة خلال المراجعة الدورية السنوية المقرر العمل بها ابتداءً من أول جلسة تداول فى فبراير، وهى الشركة العربية للأسمنت، الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، القاهرة للزيوت والصابون، المالية والصناعية المصرية، النساجون الشرقيون للسجاد، وسيحل محلها شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للألومنيوم، القابضة المصرية الكويتية، غبور أوتو، جهينة للصناعات الغذائية.
وقالت مباشر، فى مذكرة بحثية أعدها أحمد عبد النبى محلل مالى أول، إنه لا يزال من المتوقع أن تكون أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، هى الأكبر وزنا بين الأسهم المضافة لمؤشر إى جى إكس 30، بناءً على أسعار 23 يناير 2018، سيكون وزن شركة أبو قير 4.51%، يليها القابضة المصرية الكويتية (3.83%)، وجهينة للصناعات الغذائية (2.58%)، ، وغبور أوتو (1.56%)، ومصر للألومنيوم (0.86%). فى حين سينخفض وزن البنك التجارى الدولى بأعلى نسبة بعد المراجعة (حيث سينخفض وزنه النسبى بمقدار 320 نقطة أساس تقريباً من 31.9% إلى 28.7%.
ويوضح الجدول التالى توقعات مباشر، لمكونات مؤشر إى جى إكس 30 بعد المراجعة، والتأثير المتوقع على أوزان مكونات المؤشر التى لن يتم استبعادها:
جدول أسهم المؤشر الرئيسى
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