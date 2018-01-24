مباحثات جديدة حول "الصحراء الغربية" فى ألمانيا





أ ف ب

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا والمسؤول عن جبهة البوليساريو إلى برلين لإجراء مباحثات عن هذه المنطقة المتنازع عليها، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث فى بيان، إن الموفد الشخصى للأمين العام ينوى فى يناير وفبراير تنظيم مباحثات ثنائية مع الأطراف والدول المجاورة.



وأضاف المتحدث، "بعثت دعوات إلى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالى ووزيرى خارجية الجزائر وموريتانيا".



وقالت الأمم المتحدة، إن المشاورات برعاية الرئيس الألمانى السابق التى لم يحدد أى موعد لها، ستجرى فى برلين.



ومنذ تعيينه فى أغسطس يسعى كوهلر إلى تحريك المفاوضات بين المغرب والبوليساريو فى النزاع المستمر منذ عقود.



ويصادف الإعلان عن المشاورات مع عودة التوتر فى المنطقة. ويتهم المغرب البوليساريو المدعومة من الجزائر بالتوغل فى المنطقة الفاصلة الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وازداد التوتر مؤخرا بسبب تقرير الأمم المتحدة الذى انتقد الاتفاق المبرم مع المغرب حول صيد السمك.