video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات جديدة حول "الصحراء الغربية" فى ألمانيا

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:04 ص
مباحثات جديدة حول "الصحراء الغربية" فى ألمانيا وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة


أ ف ب
إضافة تعليق

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا والمسؤول عن جبهة البوليساريو إلى برلين لإجراء مباحثات عن هذه المنطقة المتنازع عليها، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث فى بيان، إن الموفد الشخصى للأمين العام ينوى فى يناير وفبراير تنظيم مباحثات ثنائية مع الأطراف والدول المجاورة. 


وأضاف المتحدث، "بعثت دعوات إلى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالى ووزيرى خارجية الجزائر وموريتانيا".

وقالت الأمم المتحدة، إن المشاورات برعاية الرئيس الألمانى السابق التى لم يحدد أى موعد لها، ستجرى فى برلين.

ومنذ تعيينه فى أغسطس يسعى كوهلر إلى تحريك المفاوضات بين المغرب والبوليساريو فى النزاع المستمر منذ عقود.

ويصادف الإعلان عن المشاورات مع عودة التوتر فى المنطقة. ويتهم المغرب البوليساريو المدعومة من الجزائر بالتوغل فى المنطقة الفاصلة الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وازداد التوتر مؤخرا بسبب تقرير الأمم المتحدة الذى انتقد الاتفاق المبرم مع المغرب حول صيد السمك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبعوثة حركة البوليساريو ترفض مغادرة مطار ليما بعد منع دخولها

وجع تقسيم العراق مسموع فى المغرب.. انفصال كردستان يثير مخاوف الرباط من تحرك البوليساريو.. الجبهة فشلت على مدار 40عاما للاستفتاء على حق تقرير المصير..والأكراد يفتحون باب تغذية الحركات الانفصالية بالمنطقة العربية

المغرب

المانيا

اخبار المغرب

اخبار العالم

اخبار العرب

الصحراء الغربية



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة