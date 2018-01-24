ماكرون: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة للقضاء على البيروقراطية فى 5 سنوات





كتب كريم كشك

قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى فى كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادى، المنعقد فى سويسرا، أنه تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للاقتصاد، على مدار 5 سنوات، لتقليل البيروقراطية بفرنسا، وخلق استقرار اقتصادى، لدعم المستثمرين والمواطنين، والنهوض فى مجال ريادة الأعمال.