video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة للقضاء على البيروقراطية فى 5 سنوات

الأربعاء، 24 يناير 2018 07:38 م
ماكرون: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة للقضاء على البيروقراطية فى 5 سنوات إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا


كتب كريم كشك
إضافة تعليق

قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى فى كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادى، المنعقد فى سويسرا، أنه تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للاقتصاد، على مدار 5 سنوات، لتقليل البيروقراطية بفرنسا، وخلق استقرار اقتصادى، لدعم المستثمرين والمواطنين، والنهوض فى مجال ريادة الأعمال.
 
وأكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أنه اتخذ العام الماضى قرارات هامة، للإصلاح المالى الفرنسى، لتعزيز المقدرة على التنافسية العالمية، مضيفًا أنه سيتم العمل على أفكار ومخططات اقتصادية جديدة، لتحويل فرنسا إلى نموذج جيد، لتعزيز المقدرة على التنافسية، ومقاومة التغيرات المناخية العالمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دى ميستورا: مباحاثات فيينا للسلام وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا

ايمانويل ماكرون

منتدى دافوس

سويسرا

التنمية المستدامة

فرنسا



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة