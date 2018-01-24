ماكرون: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة للقضاء على البيروقراطية فى 5 سنوات

ماكرون: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة للقضاء على البيروقراطية فى 5 سنواتالأربعاء، 24 يناير 2018 07:38 م
إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا
كتب كريم كشك
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قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى فى كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادى، المنعقد فى سويسرا، أنه تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للاقتصاد، على مدار 5 سنوات، لتقليل البيروقراطية بفرنسا، وخلق استقرار اقتصادى، لدعم المستثمرين والمواطنين، والنهوض فى مجال ريادة الأعمال.
وأكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أنه اتخذ العام الماضى قرارات هامة، للإصلاح المالى الفرنسى، لتعزيز المقدرة على التنافسية العالمية، مضيفًا أنه سيتم العمل على أفكار ومخططات اقتصادية جديدة، لتحويل فرنسا إلى نموذج جيد، لتعزيز المقدرة على التنافسية، ومقاومة التغيرات المناخية العالمية.
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