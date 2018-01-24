مؤسسة شباب بتحب مصر تواصل أعمال الرصد والرقابة والتوعية داخل محميات الفيوم

مؤسسة شباب بتحب مصر تواصل أعمال الرصد والرقابة والتوعية داخل محميات الفيومالأربعاء، 24 يناير 2018 10:13 م
أعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر
كتب محمد أبو عوض
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استمرارا لتنفيذ أعمال البروتوكول الموقع بين مؤسسة شباب بتحب مصر وجهاز شئون البيئة ومشروع التعاون الايطالى، استقبل فريق عمل المؤسسة المكون من 4 أفراد زوار محمية وادي الريان أمام البوابة وقام بتقديم تعليمات المحافظة علي المحمية وكيفية قضاء وقت سعيد داخلها.
أعضاء شباب مؤسسة بتحب مصر
مهملات الزوار
وقال أسامة عبدالودود عضو المؤسسة بالفيوم إن الحرب علي الألوان من أكبر التحديات التي تواجهه فريق العمل فعلي الرغم من التحذير المستمر إلا أن بعض الرحلات تقوم بهذه الألعاب التي تضر بالبيئة والمحمية وتترك مخلفات كثيرة
مخلفات الزوار
أعضاء المؤسسة خلال وجودهم في المحمية
ويضيف أسامة أن الفريق يقوم بالمرور علي كافة مناطق الزيارة أسبوعيا لمدة أربعة أيام لتوعية الزوار والعمل علي تقديم كل سبل الدعم والراحة للزوار
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد علي التعاون ما بين المؤسسة وقطاع حماية الطبيعة وإدارة المحمية لإنجاح الأعمال التي تتم داخل المحمية والتي تستوعب الزوار خلال اجازات نصف العام والذي يشهد كثافة الزيارات لمحميات الفيوم
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