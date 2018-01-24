مؤسسة الفاتيكان تدرج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر بـ"كتالوج الحج 2018"





كتبت ميرفت رشاد

أدرجت مؤسسة" اوبرا رومانا " المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، فى الكتالوج الخاص بحج الفاتيكان عام 2018، وشمل الكتالوج برنامجين لمصر أحدهما يشمل الأماكن التى مرت بها العذراء مريم والسيد المسيح بمصر، والآخر زيارة المناطق الأثرية التاريخية من أسوان للقاهرة، وتصل مدة الرحلة 8 أيام .

وكشف نادر جرجس، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع" عن اعتزام مؤسسة " أوبرا رومانا" إدراج مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر فى الكتالوج الخاص بالحج الفاتيكان بموسم الصيف 2018، بداية من مايو إلى نهاية أكتوبر 2018، متوقعا "جرجس" استقبال أول رحلة حج الفاتيكانى أبريل القادم تزامنا مع أعياد " شم النسيم" .

وأكد، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، أنه جارى رفع كفاءة مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، لافتا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لذلك، كما تعمل وزارة السياحة على الإعداد الجيد للبرنامج بما يليق بمقام الحج والحجاج الزائرين لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وأشاد " جرجس" بالزيارة التعريفية التى نظمتها وزارة السياحة لوفد مؤسسة أوبرا رومانا المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان لزيارة الأماكن التى سيشملها برنامج الحج إلى مصر.

وكان المونسينيور ريمو كياڤارينى رئيس مجلس إدارة المؤسسة اوبرا رومانا ورئيس الوفد، قال فى تصريحات سابقة مخلال لقاءه بالوزير السياحة السابق يحيى راشد ، إنها زيارة ناجحة وودودة للغاية، وأنه سعيد جدا بالحًفاوة التى تم استقبالهم بها سواء من جانب وزير السياحة وسلطات الدولة أو من جانب السلطات الدينية الكنائسية.

وعن الأماكن التى زارها الوفد أشار رئيس الوفد إلى أن هذه الأماكن بها مقومات جذب تاريخية وروحانية كبيرة، وتستحق الاهتمام من جانب المسيحيين الإيطاليين ومن جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف أن هناك علاقات قوية بين مصر وإيطاليا و بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية وبين الفاتيكان والأزهر الشريف، مشيرا إلى ضرورة تعميق الإخوة و المحبة والسلام من أجل تخطى التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى.