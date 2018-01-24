لو عايز تكمل دراستك الجامعية فى أمريكا.. تعرف على أهم الأماكن تخصصاتها





الدراسة الجامعية واحدة من أهم المراحل فى حياة كل طالب كونها المحطة التى تسبق خروجه إلى سوق العمل للحصول على وظيفة، هذا ما يجعل أغلب الطلاب يدققون فى اختيار الدراسة فى تخصص كلية مناسبة من جامعة مميزة.

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