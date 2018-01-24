لبنان يعتقل متشددا يشتبه فى صلته بهجمات على الجيش





رويترز

قال الجيش اللبنانى اليوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت رجلا يشتبه بكونه متشددا مطلوبا فيما يتعلق بقتل ضابطين بالجيش وهجمات على الجيش قرب بلدة عرسال فى شمال شرق البلاد.

وأضاف أن المعتقل المطلوب يدعى محمد أحمد عبد الغنى الحجيرى وإنه كان على صلة بمتشدد سورى مطلوب فيما يتصل بهجوم بقنبلة فى 2015 على مقهى فى بيروت أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وأفلت لبنان إلى حد كبير من العنف الناجم عن الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 2011 لكن متشددين سيطروا على مناطق حدودية قرب عرسال إلى أن طردتهم حملات عسكرية فى العام الماضى.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عدة هجمات وفككت شبكات لتنظيم داعش فى البلاد منذ تفجيرات عام 2015 لكن انتحاريين تمكنوا من مهاجمة قرية مسيحية فى شمال لبنان فى 2016 مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.