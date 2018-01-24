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الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم شعفاط وتفتش المواطنين الفلسطينيين

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:21 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم شعفاط وتفتش المواطنين الفلسطينيين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى


رام الله أ ش أ
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بأعداد كبيرة من عناصرها، وعناصر وحداتها الخاصة، اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط فى مدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان عقب اقتحام المخيم، أطلقت خلالها القنابل الصوتية الحارقة، وأخرى غازية سامة مسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال شهود عيان إن الحملة شملت توقيف عمال وشبان والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية، ودهم العديد من متاجر المخيم.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة فى قرية العيسوية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد ظهر اليوم، فيما حلقت مروحية فوق شوارع القرية ولاحقت مركبة قادمة من حاجز زعيم، تبين انها تقل مجموعة من العمال الذين يحملون هوية الضفة.

من ناحية أخرى كانت مصادر إسرائيلية قد زعمت أن سيارة حاولت دهس عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة وفرت من المكان، فيما شرعت قوات من الشرطة وما يسمى حرس الحدود بمطاردتها.


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