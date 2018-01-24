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قطر تعانى من هروب ودائع بنوكها المحلية إلى خارج البلاد

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:58 م
قطر تعانى من هروب ودائع بنوكها المحلية إلى خارج البلاد بنك قطرى


كتب – محمود محيى
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كشفت تقارير اقتصادية غربية، أن الحكومة القطرية فشلت فى إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الدوحة ضخت أموالا طائلة فى المصارف المحلية لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.

وأكدت التقارير التى نشرها عدد من وسائل الإعلام الخليجية، اليوم الأربعاء، أن القطاع العام القطرى رفع ودائعه فى البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال فى ديسمبر الماضى إلى 315.4 مليار ريال، فى الوقت الذى وصلت فيه ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال فى نوفمبر الماضى.

وبدأت البنوك والمستثمرون من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب سحب الودائع وأموال أخرى من قطر فى يونيو عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة لدعمها الإرهاب.

وقال مصرفيون إن الغالبية العظمى من ودائع الدول الأربع فى قطر غادرت البلد الخليجى وهو ما يترك قدرا ضئيلا من الأموال لسحبها. 

 وتشير بيانات الى أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية فى آسيا وأوروبا قد ارتفع مجددا .

وكانت قطر قد أرسلت طلبا للبنوك لتقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار سندات دولية سيمثل أول ظهور لقطر فى أسواق الدين العالمية منذ المقاطعة.


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