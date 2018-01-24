قطان: دول التحالف العربى لدعم الشرعية تتبرع لليمن بـ 1.5 مليار دولار





كتب مصطفى عنبر

صرح سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد قطان، أن "التحالف العربى لدعم الشرعية" فى اليمن، قد أطلق خطة عمليات إنسانية شاملة جديدة فى اليمن، تشمل تبرعاً لجهود المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن، وبرامج لخفض تكلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، وإقامة جسر جوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مأرب.

وأوضح السفير قطان، أن هذه العمليات لن تقتصر على معالجة الاحتياجات الإنسانية للمرحلة الحالية فقط، بل ستتضمن مشاريع لتطوير البنية التحتية في اليمن، بما يضمن إفساح المجال لإيصال المساعدات الإغاثية الفورية وغيرها من السلع الأساسية الضرورية جواً وبراً وبحراً بشكل سريع وفعّال لمعالجة الأزمة الإنسانية الحالية وخفض مستوى الفقر، حيث يقدر عدد اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بأكثر من 21 مليون، منهم أكثر من 10 مليون بحاجة شديدة إلى المساعدة.

وتتضمن تلك المشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، عبر تركيب رافعتين في ميناء المخا، وأخرى فى عدن، ورابعة فى المكلا، إضافةً إلى مشاريع تشمل مولدات كهربائية، ومخازن ومعدات، وتدشين جسر جوي من دول التحالف الى مأرب، لتسيير رحلات جوية يومية لطائرات "سي 130" محمّلة بالمساعدات الإنسانية، وفتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتجهيز 17 ممراً برياً آمناً من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الداخل اليمني.

وأكد أن هذه المبادرات ستؤدى لزيادة قدرة اليمن على استقبال الواردات بمعدل 1.4 مليون طن متري شهرياً، سواء من المساعدات، أو البضائع التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية، بعد أن كان حجم الواردات اليمنية 1.1 مليون طن شهرياً فى2017.

وقال "قطان"، إن دول " التحالف العربى لدعم الشرعية" ستتبرع بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وبنسبة تزيد على 50% من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018م، على أن تقدم كل من المملكة والإمارات مبلغ مليار دولار أمريكي، وتقوم باقى الدول أعضاء التحالف بتقديم النصف مليار دولار أمريكى المتبقى.

كما تشمل الخطة إيداع ما بين 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية، وتقديم ما بين 20 إلى 30 مليون دولار لخفض تكلفة النقل البرى.

وأشار السفير السعودى، إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة من المملكة فقط منذ عام 2015م، تقدر بأكثر من 8.1 مليار دولار أمريكي، بما فيها الأوامر الأخيرة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإيداع مليارى دولار أمريكى كوديعة في حساب البنك المركزى اليمنى لدعم الاحتياطى النقدى ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.