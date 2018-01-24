قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس ينظم مؤتمر عن مرض الصرع





كتبت أمل علام

نظم قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس اليوم الأربعاء مؤتمر عن مرض الصرع فى الأعمار المختلفة.

ناقش المؤتمر فى جلستين مرض الصرع بين الأطفال والمراهقين وكبار السن، والذى تزداد نسبته فى السيدات وأطفال المدارس، كما ناقش الأعراض المختلفة وطرق العلاج المتعددة، ووسائل التشخيص، موضحًا أنه يجب اختيار العلاج المناسب لكل مريض حسب سنه وحالته المرضية، مع الاهتمام بالأدوية الحديثة التى لها آثار جانبية أقل وفعالية أكثر.

وأوضح موضحًا أن

وقال الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، رئيس المؤتمر، إن إصابات المخ تسبب تليف بأنسجة المخ، وينتج عنها مرض الصرع كمضاعفات، موضحًا أن نسبة مرضى الصرع فى مصر فى حدود 6 لكل ألف، وتزداد نسبته فى الدول النامية، نظرًا لانتشار وصعوبة علاج الالتهابات المخية، مثل الالتهاب السحائى والالتهابات الفيروسية للمخ مثل الهربس، وكذلك شيوع حوادث الطرق وإصابات الدماغ، والتى ينتج عنها مرض الصرع، مشيرًأ إلى أن مرض الصرع فى كبار السن، أعراضه ونسبة حدوثه تختلف عن الأطفال والمراهقين.

وأضاف حميدة، أن هناك أمراض تتشابه مع مرض الصرع، الذى غالبًا ما يكون ناتج عن إصابات الأوعية الدموية بالمخ، والجلطات، وكذلك أورام والتهابات المخ، وأسباب أخرى قد لا تكون معروفة.

وقال إن أعراضه تتمثل فى حدوث نوبات من الدوخة أو اضطراب الوعى أو حركات لا إرادية تأتى لفترات قصيرة، وتنتهى تلقائيًا، وقد تستلزم استخدام العلاج منعًا للوقوع المتكرر مما يزيد من مضاعفات الحالة، مشيرًا إلى أن كبار السن يستجيبون على جرعات أصغر من الأدوية إذا تم مقارنتهم بالأصغر سنًا، والحالات العنيدة غير المستجيبة تكون أقل شيوعًا فى كبار السن مقارنة بالأصغر سنا.

وأشار إلى أن القضية الكبرى فى تشخيص المريض، الذى يشكو من أعراض غير مألوفة ويزيد من تعقيد الأمر هو النسيان الشائع فى كبار السن أو العيش بمفرده مما يؤخر تشخيص المريض وعلاجه، وتكون نسبة الصرع في كبار السن أكثر كثيرا منها فى الأطفال ما يستلزم توفير الإمكانيات اللازمة لعلاجهم خصوصا أنهم على المعاش وإمكانياتهم المادية قد تسمح بعلاجهم بشكل ملائم.