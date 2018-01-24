video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاضى المعارضات يُجدد حبس عاطل قتل صديقه لسرقته بالمطرية

الأربعاء، 24 يناير 2018 07:30 م
قاضى المعارضات يُجدد حبس عاطل قتل صديقه لسرقته بالمطرية محكمة - أرشيفية


كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل صديقه، لمحاولة سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، بعد اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة بالتفصيل، ومحاولته سرقة المجنى عليه بعد التخطيط لذلك الغرض.

ترجع تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة المطرية، بعثور الأهالى على جثة شاب فى مقتبل العمر ملقاة على جانب طريق، بمنطقة نائية، وعليها آثار ضرب، فى الرأس من الخلف بآلة حادة، وإصابات متفرقة بجسده بسلاح أبيض، ودلت التحريات عن هوية المتهم ورجال المباحث ألقوا القبض عليه وأحالوه إلى النيابة حيث روى التفاصيل الكاملة التى دفعته للجريمة، وقتل صديق عمره.

وقال المتهم بأنه كان يعرف المجنى عليه لأنهما جيران قبل انتقالهما للمطرية، وتربطهما علاقة صداقة قديمة توطدت منذ صغرهما، رغم أنه يكبر المجنى عليه بعدة سنوات، مضيفاً بأن المجنى عليه كان يكسب كثيراً بسبب عمله فى ورشة صباحا وعلى توك توك مساء، وهو ما يدر عليه دخلاً رغم صغر سنه، فهو فى السادسة عشر من عمره، ويمتلك توك توك.

وأشار المتهم إلى أنه اتصل بالمجنى عليه ليقترض منه مبلغاً بسبب لمروره بضائقة مالية، وحاجته لشراء مخدرات إلا أنه رفض، بحجة أن ما يأتيه من أموال ينفقه على متطلبات الأسرة.

وكان رجال مباحث المطرية قد تلقوا بلاغًا بالعثور على جثة لشاب فى الاراضى الزراعية بها طعنات متفرقة.  انتقلت قوة إلى مسرح الحادث وتبين لها أن الجثة لـ "م. ي"، 16 سنة، سائق توك توك، مصابة بـ 10 طعنات متفرقة، دلت التحريات إلى ان قاتله " ر .ن"" 37 سنة فألت القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 6 سودانيين للجنايات قتلوا صديقهم لسرقته 3 آلاف جنيه من أحدهم بمدينة نصر

قتل

سائق توكتوك

المطرية

محكمة

نيابة

قتل عمد

نيابة المطرية

جثة

امن القاهرة

اخبار الحوادث



لا تفوتك
غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة