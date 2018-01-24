قاضى المعارضات يُجدد حبس عاطل قتل صديقه لسرقته بالمطرية





كتب عامر مصطفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل صديقه، لمحاولة سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، بعد اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة بالتفصيل، ومحاولته سرقة المجنى عليه بعد التخطيط لذلك الغرض.

ترجع تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة المطرية، بعثور الأهالى على جثة شاب فى مقتبل العمر ملقاة على جانب طريق، بمنطقة نائية، وعليها آثار ضرب، فى الرأس من الخلف بآلة حادة، وإصابات متفرقة بجسده بسلاح أبيض، ودلت التحريات عن هوية المتهم ورجال المباحث ألقوا القبض عليه وأحالوه إلى النيابة حيث روى التفاصيل الكاملة التى دفعته للجريمة، وقتل صديق عمره.

وقال المتهم بأنه كان يعرف المجنى عليه لأنهما جيران قبل انتقالهما للمطرية، وتربطهما علاقة صداقة قديمة توطدت منذ صغرهما، رغم أنه يكبر المجنى عليه بعدة سنوات، مضيفاً بأن المجنى عليه كان يكسب كثيراً بسبب عمله فى ورشة صباحا وعلى توك توك مساء، وهو ما يدر عليه دخلاً رغم صغر سنه، فهو فى السادسة عشر من عمره، ويمتلك توك توك.

وأشار المتهم إلى أنه اتصل بالمجنى عليه ليقترض منه مبلغاً بسبب لمروره بضائقة مالية، وحاجته لشراء مخدرات إلا أنه رفض، بحجة أن ما يأتيه من أموال ينفقه على متطلبات الأسرة.

وكان رجال مباحث المطرية قد تلقوا بلاغًا بالعثور على جثة لشاب فى الاراضى الزراعية بها طعنات متفرقة. انتقلت قوة إلى مسرح الحادث وتبين لها أن الجثة لـ "م. ي"، 16 سنة، سائق توك توك، مصابة بـ 10 طعنات متفرقة، دلت التحريات إلى ان قاتله " ر .ن"" 37 سنة فألت القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه.