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فيديو.. ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لسرقة الدراجات النارية بكفر البطيخ

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:25 م
فيديو.. ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لسرقة الدراجات النارية بكفر البطيخ التشكيل العصابى


دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين  تخصص فى السرقة بمركز كفر البطيخ.



كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء  مجدى أبوالعز  مساعد وزير الداخلية  مدير أمن دمياط، فوجه  بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد  السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي و العميد  حسام الباز  رئيس قسم المباحث الجنائية بالإشتراك مع العميد  طارق هجرس  مفتش الأمن العام بدمياط لكشف غموض تلك الوقائع .

وأسفرت جهود فريق البحث عن قيام كلاًً من :  أحمد المهاود محمود 29 سنة عاطل و السابق اتهامه فى 9 قضايا " سلاح نارى   مخدرات - سرقات متنوعة " وحسين أمين محمد  26 سنة عاطل و السابق اتهامه فى قضيتى "إيصال أمانة - ضرب"  ومقيمان بدائرة مركز كفر البطيخ و أشرف عبد الحميد  الوصيف 30 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا " سرقة    تبديد – ضرب " ومقيم بدائرة مركز الجمالية  دقهلية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بدائرة مركز كفر البطيخ.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفرالبطيخ برئاسة الرائد لؤى باهر عزالدين من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع  و3 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثانى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار .

 وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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