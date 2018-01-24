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فيديو.. اللحظات الأولى بعد تفجير سيارتين مفخختين ببنغازى ومقتل 33 شخصا

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:03 ص
فيديو.. اللحظات الأولى بعد تفجير سيارتين مفخختين ببنغازى ومقتل 33 شخصا تفجير بنغازى


وكالات الأنباء
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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سيارتين مفخختين ببنغازى إلى 33 قتيلا، وأصيب عشرات آخرون بينهم شخصيات أمنية كبيرة ومدنيون فى انفجار السيارتين الملغومتين شرق ليبيا، فيما أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة الأنباء الليبية، اللحظات الأولى بعد وقوع التفجير الذى وقع فى حى السلمانى بوسط بنغازى.

وبدد الانفجار المزدوج الهدوء النسبى الذى شهدته ثانى أكبر المدن الليبية فى الآونة الأخيرة بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017.

وقع الانفجار الأول أمام مسجد فى حى السلمانى بوسط بنغازى بينما كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء الصلاة.

وبعد نحو 10 أو 15 دقيقة من وصول مسؤولى الصحة والأمن إلى موقع الانفجار وقع انفجار ثان أشد قوة نجم عن سيارة مرسيدس كانت متوقعة على جانب الشارع المقابل مما ألحق أضرارا بسيارة إسعاف ووقوع عدد أكبر من الإصابات.

 

 


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