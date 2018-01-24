غضب شعبى فى قطر بسبب حفل باريس هيلتون.. مغردون: سود الله وجهك يا تميم





كتبت مريم بدر الدين

قابل الشعب القطرى، الإعلان عن إحياء النجمة العالمية باريس هيلتون حفلًا بفندق موندريان بالعاصمة الدوحة، الجمعة المقبلة، بالرفض الشديد، مؤكدين على أن قطر تعانى اقتصاديًا بسبب سياسيات تميم بن حمد الخاطئة، ولا يمكن أن يتم تنظيم حفل بأموال طائلة فى ظل معاناة القطريين.

وعبر القطريون عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن أمير البلاد لا يهتم بأوجاع شعبه ولا يراعى شعورهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى يمرون بها نتيجة سياساته الخاطئة.



الاعتراض على الحفل بيوم مقدس

فكتب عبد الله العفريج :"المغنية الأمريكية باريس هيلتون تتراقص على أوجاع الشعب القطرى الجمعة بدعوة من الحكومة دون خجل أو حياء أو مراعاة لشعور القطريين المغلوب على أمرهم".



غضب الشعب القطرى

وكتب محمد الطاير :"سود الله وجهك ووجه أبوك، ما لقيت إلا باريس هيلتون راعية الأفلام الإباحية؟ ويوم الجمعة كمان"، وقال مشعل الخالدى: "باريس هيلتون فى الدوحة! يمارس نظام الحمدين المتهالك كل وسيلة علاقات عامة لتلميع صورته عند من هم على شاكلته! تذكرت اللى يقول ما نحج على حساب … وقف يا فداوى واضرب تحية! قال ايڤانكا قال!".



تغريدات القطريين



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فيما قال تركى: "وقعدوا يعايرونا على إشاعة قبل أسبوع مصدرها خلايا جزمة بثارة وهى دورة فيفى عبده لتعليم الرقص للرجال وطلعت فيفى عبده بحسابها الرسمى وقالت إشاعة وغير صحيح .. الحين ننتظر من باريس هيلتون تنفى! .. لا لحظة باريس هيلتون ماراح تنفى لأنها أكدت من حسابها الرسمى".