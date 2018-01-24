عطل مفاجئ بالخط الثانى للمترو وتوقف حركة القطارات بمحطة الدقى

عطل مفاجئ بالخط الثانى للمترو وتوقف حركة القطارات بمحطة الدقىالأربعاء، 24 يناير 2018 02:08 م
مترو الانفاق - أرشيفية
رضا حبيشى
إضافة تعليق
توقفت حركة قطارات مترو الأنفاق بمحطة مترو الدقى المتجهة إلى شبرا الخيمة، منذ قليل، نتيجة عطل مفاجئ بأحد القطارات.
وناشدت الإذاعة الداخلية للمترو الركاب بالنزول من القطار لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الانتظار.
وتعود أسباب العطل إلى توقف أحد القطارات بين محطتى الدقى والأوبرا نتيجة حدوث عطل فنى بالفرامل.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة