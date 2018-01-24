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الأربعاء، 24 يناير 2018 02:51 م
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عطل مفاجئ بالخط الثانى للمترو وتوقف حركة القطارات بمحطة الدقى

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:08 م
عطل مفاجئ بالخط الثانى للمترو وتوقف حركة القطارات بمحطة الدقى مترو الانفاق - أرشيفية


رضا حبيشى
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توقفت حركة قطارات مترو الأنفاق بمحطة مترو الدقى المتجهة إلى شبرا الخيمة، منذ قليل، نتيجة عطل مفاجئ بأحد القطارات.

وناشدت الإذاعة الداخلية للمترو الركاب بالنزول من القطار لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الانتظار.

 وتعود أسباب العطل إلى توقف أحد القطارات بين محطتى الدقى والأوبرا نتيجة حدوث عطل فنى بالفرامل. 
 

 


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