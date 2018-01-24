عدد العاطلين فى فرنسا ينخفض لأدنى مستوى فى أكثر من 3 سنوات





رويترز

أظهرت بيانات من وزارة العمل الفرنسية اليوم الأربعاء أن إجمالى عدد العاطلين فى فرنسا انخفض فى ديسمبربمقدار 2700 ليصل إلى أدنى مستوى فى أكثر من ثلاث سنوات، فى إشارة أخرى إلى أن سوق العمل تواصل التعافى.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين فى فرنسا 0.1 بالمئة على أساس شهرى و0.5 بالمئة على أساس سنوى إلى 3.451 مليون.

وبهذا الانخفاض يكون إجمالى عدد العاطلين قد هوى إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2014. كما أنه يعنى أن العدد انخفض فى عام 2017 بكامله بواقع 15700 .

وحتى الآن فإن تحسنا تدريجيا للاقتصاد الفرنسى ووتيرة أسرع لخلق الوظائف انعكسا فقط فى انخفاض تدريجى لعدد الباحثين عن وظائف منذ أن سجل ذروة فى أكتوبر2015.

وسجل التوظيف فى القطاع الخاص الفرنسى مستوى قياسيا مرتفعا فى الربع الأخير من 2017 وفق ما أظهرته بيانات من صندوق أكوس للضمان الاجتماعى فى وقت سابق من اليوم.