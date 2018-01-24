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الأربعاء، 24 يناير 2018 07:05 م
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عادل الغضبان: بورسعيد تتحول لأكبر مدينة صناعية على "المتوسط" فى عهد السيسي

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:55 م
عادل الغضبان: بورسعيد تتحول لأكبر مدينة صناعية على "المتوسط" فى عهد السيسي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المدينة تتحول لأكبر مدينة صناعية على البحر المتوسط، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها شرقا وغربا .
 
وأضاف "الغضبان"، خلال كلمته بمؤتمر ائتلاف دعم مصر، اليوم الأربعاء، لتدشين مركز تنمية المجتمع ودعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، أنه يجرى تنفيذ أكبر ميناء محورى بشرق بورسعيد .
 
وأوضح، أنه يتم إنشاء أكبر منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، مشيرا إلى الأنفاق الضخمة التى تم الانتهاء من حفرها أسفل قناة السويس لتكون همزة الوصل وأداة ربط سريعة بين الشرق والغرب للقناة مما يساعد فى تنمية سيناء .
 
ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة، افتتاح أكبر حقل للغاز الطبيعى وهو "حقل ظهر"، الذى سيكون ينبوع الخير لمصر كلها .
 
 
 

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