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ضبط 700 كيلو لحوم فاسدة داخل سيارة بصحراوى بنى سويف الشرقى

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:34 م
ضبط 700 كيلو لحوم فاسدة داخل سيارة بصحراوى بنى سويف الشرقى اللحوم المضبوطة


بنى سويف - أيمن لطفى
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ضبطت اليوم إدارة تأمين الطرق ببنى سويف برئاسة العميد ياسين السوهاجى، بالتنسيق مع مديرية التموين وقسم المباحث،  700 كيلو لحوم فاسدة "معبئة فى أكياس"، داخل السيارة رقم 10735 ملاكى المنيا، بمدخل مدينة بنى سويف الجديدة بالطريق الصحراوى الشرقى.

 

تم التحفظ على اللحوم وبفحصها بمعرفة الدكتور سامى الدهشورى، بمديرية الطب البيطرى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر رقم" 14 جنح " بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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