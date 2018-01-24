video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بالغردقة

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:47 م
ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بالغردقة حشيش -أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

 
تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية، داخل منزل عاطل، تم  تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة .
 
تلقى العميد مروان العيسوى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد إخطارا يفيد تمكن الرائد شهاب جابر مدير مكتب الادارة بالغردقة، من ضبط عاطل  ومقيم الكوثر وبحوزته نصف كيلو حشيش، ومبالغ مالية 2200 جنيه، و447 دولار و115 يورو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 5 من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

البحر الاحمر

اخبار الحوادث

اخبار مصر

الغردقة

مكافحة المخدرات

حشيش



لا تفوتك
غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة