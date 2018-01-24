ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية، داخل منزل عاطل، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة .

تلقى العميد مروان العيسوى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد إخطارا يفيد تمكن الرائد شهاب جابر مدير مكتب الادارة بالغردقة، من ضبط عاطل ومقيم الكوثر وبحوزته نصف كيلو حشيش، ومبالغ مالية 2200 جنيه، و447 دولار و115 يورو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .