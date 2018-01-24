video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة تستخدم فى التهريب بمنطقة جبلية بنطاق إحدى قرى الداخلة

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:09 م
ضبط سيارة تستخدم فى التهريب بمنطقة جبلية بنطاق إحدى قرى الداخلة اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد


الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
إضافة تعليق

تمكنت قوة من شرطة تأمين الطرق ومباحث مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط سيارة دفع رباعى تستخدم فى أغراض التهريب، والتى كانت مخبأة فى منطقة جبلية فى الصحراء الواقعة فى نطاق قريتى الموشية والجديدة، حيث تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان إخطار أمنى ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من العميد يحيى السيد مأمور مركز شرطة الداخلة يفيد بتمكن قوة شرطة تابعة للقسم من ضبط سيارة دفع رباعى كانت مخبأة فى منطقة جبلية بالقرب من قريتى الجديدة والموشية، وذلك بعد ورورد معلومات سرية تفيد بقيام مهربين بإخفاء السيارة فى تلك المنطقة تمهيدًا لإخراجها فى وقت لاحق، وعلى الفور تم مداهمة الموقع وضبط السيارة، فيما يجرى تعقب المتورطين فى إخفاء السيارة التى تستخدم فى أغراض التهريب، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة عامل بكسور إثر سقوطه من فوق برج كهرباء بالداخلة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مركز الداخله



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة