ضبط سيارة تستخدم فى التهريب بمنطقة جبلية بنطاق إحدى قرى الداخلة

تمكنت قوة من شرطة تأمين الطرق ومباحث مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط سيارة دفع رباعى تستخدم فى أغراض التهريب، والتى كانت مخبأة فى منطقة جبلية فى الصحراء الواقعة فى نطاق قريتى الموشية والجديدة، حيث تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان إخطار أمنى ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من العميد يحيى السيد مأمور مركز شرطة الداخلة يفيد بتمكن قوة شرطة تابعة للقسم من ضبط سيارة دفع رباعى كانت مخبأة فى منطقة جبلية بالقرب من قريتى الجديدة والموشية، وذلك بعد ورورد معلومات سرية تفيد بقيام مهربين بإخفاء السيارة فى تلك المنطقة تمهيدًا لإخراجها فى وقت لاحق، وعلى الفور تم مداهمة الموقع وضبط السيارة، فيما يجرى تعقب المتورطين فى إخفاء السيارة التى تستخدم فى أغراض التهريب، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.