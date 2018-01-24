صور.. نوبة ضحك تصيب الممثلة كيت بلانشيت أثناء حديثها عن ميلانيا ترامب





(رويترز)

أثارت الممثلة كيت بلانشيت الضحك خلال كلمة فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، عندما تحدثت مازحة عن تجسيد شخصية السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب على الشاشة.



الممثلة كيت بلانشيت

جاءت تعليقها خلال مناقشة جادة لقضية اللاجئين نددت فيها بلانشيت،وهى سفيرة نوايا حسنة بمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بما قالت إنه افتقار لقيادة سياسية تعالج مشكلة اللاجئين دون أن تذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاسم.



جانب من الممثلة كيت بلانشيت

وقالت فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "عندما تؤدى شخصية أعتقد أنه ينبغى عليك أن تؤديها بكل ما فيها من عيوب".

ومضت تقول وسط ضحك خافت من الحضور "إذا جسدت دور ميلانيا ترامب وليس من المحتمل أن ألعب هذا الدور ...فلن أبدأ بالضرورة من وجهة نظر (وسم) ’فرى ميلانيا’ (الحرية لميلانيا)".



لقاء مع الممثلة كيت بلانشيت

كانت حملة تحمل وسم "فرى ميلانيا" انطلقت فى يناير كانون الثانى 2017 خلال مسيرة نسائية فى واشنطن احتجاجا على انتخاب دونالد ترامب. وكان من بين أفكار الحملة أن السيدة الأولى ربما تكون مثل سيدات البيت الأبيض الأخريات حبيسة فى زواجها ودورها.

وأضافت بلانشيت "سأحاول أن أفهم الوضع حتى أرجع للجمهور وأقول: ’ما هو موقعها كامرأة؟ وما رأيها؟ وماذا يعنى أن تكون متزوجة من -- أنتم تعرفون".