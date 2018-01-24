video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. نوبة ضحك تصيب الممثلة كيت بلانشيت أثناء حديثها عن ميلانيا ترامب

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:00 ص
صور.. نوبة ضحك تصيب الممثلة كيت بلانشيت أثناء حديثها عن ميلانيا ترامب الممثلة كيت بلانشيت


(رويترز)
إضافة تعليق

أثارت الممثلة كيت بلانشيت الضحك خلال كلمة فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، عندما تحدثت مازحة عن تجسيد شخصية السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب على الشاشة.

الممثلة-كيت-بلانشيت
الممثلة كيت بلانشيت

جاءت تعليقها خلال مناقشة جادة لقضية اللاجئين نددت فيها بلانشيت،وهى سفيرة نوايا حسنة بمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بما قالت إنه افتقار لقيادة سياسية تعالج مشكلة اللاجئين دون أن تذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاسم.

جانب-من-الممثلة-كيت-بلانشيت
جانب من الممثلة كيت بلانشيت

وقالت فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "عندما تؤدى شخصية أعتقد أنه ينبغى عليك أن تؤديها بكل ما فيها من عيوب".

ومضت تقول وسط ضحك خافت من الحضور "إذا جسدت دور ميلانيا ترامب وليس من المحتمل أن ألعب هذا الدور ...فلن أبدأ بالضرورة من وجهة نظر (وسم) ’فرى ميلانيا’ (الحرية لميلانيا)".

لقاء-مع-الممثلة-كيت-بلانشيت
لقاء مع الممثلة كيت بلانشيت

كانت حملة تحمل وسم "فرى ميلانيا" انطلقت فى يناير كانون الثانى 2017 خلال مسيرة نسائية فى واشنطن احتجاجا على انتخاب دونالد ترامب. وكان من بين أفكار الحملة أن السيدة الأولى ربما تكون مثل سيدات البيت الأبيض الأخريات حبيسة فى زواجها ودورها.

وأضافت بلانشيت "سأحاول أن أفهم الوضع حتى أرجع للجمهور وأقول: ’ما هو موقعها كامرأة؟ وما رأيها؟ وماذا يعنى أن تكون متزوجة من -- أنتم تعرفون".

 
نوبة-ضحك-تصيب-الممثلة-كيت-بلانشيت-أثناء-حديثها-عن-ميلانيا-ترامب
نوبة ضحك تصيب الممثلة كيت بلانشيت أثناء حديثها عن ميلانيا ترامب

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات ترفض مشاركة ترامب بمؤتمر دافوس بسويسرا.. مصرع شخص فى انهيار جليدى عقب ثوران بركان بمنتجع باليابان.. إضراب يعم الأراضى الفلسطينية.. وشرطة لندن تجلى المئات من فندق بسبب تسرب غاز

متحدث: ميلانيا ترامب لن ترافق الرئيس الأمريكى إلى منتدى "دافوس" الاقتصادى

ترامب

الممثلة كيت بلانشيت

اخبار العالم

اخبار سويسرا



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة