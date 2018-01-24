صور.. نقابة الرياضيين بجنوب سيناء توقع على لافتة دعما للرئيس السيسي

صور.. نقابة الرياضيين بجنوب سيناء توقع على لافتة دعما للرئيس السيسيالأربعاء، 24 يناير 2018 05:06 م
عضو بنقابة الرياضيين بجنوب سيناء يوقع على اللافتة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شارك أعضاء النقابة الفرعية للمهن الرياضية بالسويس وجنوب سيناء بالتوقيع على لافتة تحمل توقيعات الرياضيين بجنوب سيناء، دعمًا وتأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وقال نور الدين جمعة بحر عضو مجلس الإدارة للنقابة الفرعية بالسويس وجنوب سيناء مسئول النقابة بجنوب سيناء: "التوقيعات تأتى فى إطار تنظيم النقابة العامة للمهن الرياضية بمشاركه ائتلاف دعم مصر وجمعية من أجل مصر مؤتمر تحت عنوان (مصر فى عيون الرياضيين) تأييدا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2018 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية".
نقابة الرياضيين بجنوب سيناء
لافتة دعما للرئيس السيسي
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نقابة الرياضيين
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