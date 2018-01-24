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الأربعاء، 24 يناير 2018 08:07 ص
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صور.. مقتل طالب فى حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:01 ص
صور.. مقتل طالب فى حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا الشرطة الألمانية فى موقع الحادث


أ ف ب
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أعلنت الشرطة الألمانية القبض على فتى يبلغ 15 عاما يشتبه بأنه طعن فتى آخر يبلغ 14 عاما فى حنجرته داخل أحدى المدارس.

حصلت الوقائع حوالى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلى داخل مدرسة بمدينة لونن بغرب البلاد.

واستنادا إلى بيان مشترك أصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.

وهذا الفتى المعروف لدى الشرطة بسبب طبعه العدائي، كان مقررا أن يُعاد دمجه فى هذه المدرسة بعد أن كان التحق بمدرسة أخرى. وخلال انتظاره لرؤية المساعدة الاجتماعية دخل بمواجهة مع الفتى البالغ 14 عاما والذى كانت تربطه به علاقة سيئة سابقا، وأقدم على قتل هذا الأخير بطعنة من سكين فى حنجرته.

ووفقا لوسائل أعلام المانية، فإن المراهقَين الإثنين ألمانيّان، فيما يحمل الفتى المشتبه به أيضا جواز سفر كازاخستانيًّا.

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

 

جانب من مدرسة بمدينة لونن غرب ألمانيا
جانب من مدرسة بمدينة لونن غرب ألمانيا

 

جانب من وصول الشرطة الألمانية إلى المدرسة
جانب من وصول الشرطة الألمانية إلى المدرسة

 

مدرسة بمدينة لونن غرب ألمانيا
مدرسة بمدينة لونن غرب ألمانيا

 

مقتل طالب فى حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا
مقتل طالب فى حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا

 


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