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صور.. مظاهرات مؤيدة ومعارضة لرئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا قبل محاكمته

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:01 ص
صور.. مظاهرات مؤيدة ومعارضة لرئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا قبل محاكمته مظاهرات فى البرازيل


كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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تظاهر المئات فى البرازيل، ضد الرئيس البرازيلى السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، قبل أن تقرر محكمة برازيلية استئناف "سيلفا" ضد إدانته بالفساد التى يمكن أن تمنعه من الترشح فى سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2018، فيما شهدت برازيليا مسيرة مؤيدة لدعم لولا دا سيلفا فى الانتخابات الرئاسية.

 وطالب محامو الرئيس البرازيلى السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عددا من القضاة بعدم اعتقاله حال تم تأييد التهم الموجهة إليه بالفساد وغسيل الأموال اليوم الأربعاء.

وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن وثيقة الدفاع التى تم تقديمها مؤخرا توضح أن دا سيلفا سيطعن على الحكم أمام محاكم أعلى درجة إذا ما لم يتم إلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 9 سنوات.

وأضافت الشبكة أن الادعاء العام ورئيس المحكمة قالوا إن دا سيلفا لا ينبغى أن يتم القبض عليه فوراً فى حالة تأييد الحكم من قِبل القضاة، الأمر الذى قد يمنع دا سيلفا من الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أكتوبر القادم.

كان القضاء البرازيلى قد قضى العام الماضى على دا سيلفا بالسجن تسعة أعوام ونصف العام بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حيث يقول القضاء إن شركة بناء "أواس" قامت بتجهيز وترميم شقة مطلة على المحيط الأطلسى فى مدينة جواروجا وأعدتها للرئيس الأسبق، زعما بأنها مقابل تقديمه خدمات لشركة البناء تتضمن عقود من شركة "بتروباس" البرازيلية المملوكة للدولة. إلا أن دا سيلفا ينكر امتلاك هذه الشقة أو زيارتها حتى ولو لمرة واحدة.

 

احتجاجات فى البرازيل ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا بسبب الفساد
احتجاجات فى البرازيل ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا بسبب الفساد

 

انصار الرئيس البرازيلى السابق
انصار الرئيس البرازيلى السابق

 

برازيليات من أنصار الرئيس البرازيلى السابق
برازيليات من أنصار الرئيس البرازيلى السابق

 

برازيليون
برازيليون

 

جانب من احتجاجات فى البرازيل ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا بسبب الفساد
جانب من احتجاجات فى البرازيل ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا بسبب الفساد

 

جانب من انصار الرئيس البرازيلى السابق
جانب من انصار الرئيس البرازيلى السابق

 

رفع العلم البرازيلى
رفع العلم البرازيلى

 

مظاهرات فى البرازيل
مظاهرات فى البرازيل

 

مظاهرات مؤيدة
مظاهرات مؤيدة

 


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