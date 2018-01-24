video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات هدفها افقاد الثقة فى القيادة الحالية

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:26 م
صور.. مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات هدفها افقاد الثقة فى القيادة الحالية جانب من الندوة


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، ندوة حول التحديات التى تواجة الأمن القومى المصرى والعربى بكلية الطب البشرى ، حاضر فيها اللواء دكتور أركان حرب محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى سابقاً والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

حضر الندوة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، ،والدكتور عبدالرازق دسوقى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد الشريف، مدير البرامج بوزارة الشباب، والمقدم سعود النوساني، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وعلى صبرى مدير إدارة رعاية الشباب.

وأكد اللواء الغبارى أن ما يدور من أحداث مؤخرًا ضد مصر يعد من أشد المخاطر التى تهدد الأمن القومى الداخلي، فهي أكبر الدول العربية على المستوى الاستراتيجى والعسكرى، ما يجعل المسئولية أكبر تجاه ما يدور ضد الوطن العربى من مؤامرات دنيئة تستهدف زعزعة أمن واستقرار بلادنا الغالية.

وأضاف الغباري، أن ثورات الربيع العربي، هى من فتحت الباب أمام العديد من الإنفلاتات الأمنية والاخلاقية إلا أن نسور الوطن وأبناء القوات المسحلة والمخابرات المصرية استطاعوا إحباط كل المحاولات التى تهدد الأمن القومى بالفشل.

وطالب الغبارى ، أبناء الوطن بالوعى وعدم الإنسياق وراء كل ما يروج من شائعات هدفها الأول والأخير إفقاد الثقة فى القيادة الحالية وتدمير البلاد وزعزعة إستقرارها وتعزيز قيم الإنتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

 

 

1- ندوة بجامعة كفر الشيخ ندوة بجامعة كفر الشيخ

 

2- جانب من الحضور
 جانب من الحضور

 

3- جانب من استقبال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية
جانب من استقبال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع أول امتحان بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

ندوه

اكاديميه

انتماء

قياده سياسيه



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة