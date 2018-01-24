صور.. مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات هدفها افقاد الثقة فى القيادة الحالية





كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، ندوة حول التحديات التى تواجة الأمن القومى المصرى والعربى بكلية الطب البشرى ، حاضر فيها اللواء دكتور أركان حرب محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى سابقاً والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

حضر الندوة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، ،والدكتور عبدالرازق دسوقى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد الشريف، مدير البرامج بوزارة الشباب، والمقدم سعود النوساني، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وعلى صبرى مدير إدارة رعاية الشباب.

وأكد اللواء الغبارى أن ما يدور من أحداث مؤخرًا ضد مصر يعد من أشد المخاطر التى تهدد الأمن القومى الداخلي، فهي أكبر الدول العربية على المستوى الاستراتيجى والعسكرى، ما يجعل المسئولية أكبر تجاه ما يدور ضد الوطن العربى من مؤامرات دنيئة تستهدف زعزعة أمن واستقرار بلادنا الغالية.

وأضاف الغباري، أن ثورات الربيع العربي، هى من فتحت الباب أمام العديد من الإنفلاتات الأمنية والاخلاقية إلا أن نسور الوطن وأبناء القوات المسحلة والمخابرات المصرية استطاعوا إحباط كل المحاولات التى تهدد الأمن القومى بالفشل.

وطالب الغبارى ، أبناء الوطن بالوعى وعدم الإنسياق وراء كل ما يروج من شائعات هدفها الأول والأخير إفقاد الثقة فى القيادة الحالية وتدمير البلاد وزعزعة إستقرارها وتعزيز قيم الإنتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

ندوة بجامعة كفر الشيخ



جانب من الحضور