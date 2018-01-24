صور.. محافظ البحيرة تشهد احتفال فريق أطفال التحدى بذكرى ثورة 25 يناير





البحيرة - ناصرجودة - جمال ابو الفضل

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها سحر مشهور مستشار وزير التضامن، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاحتفال الفنى الذى أحيته فرقة أطفال التحدى بنادى العاب دمنهور بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقدمت الفرقة التى تضم الأطفال الموهوبين من الأيتام ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية باقة من أشهر الأغانى الوطنية والتراثية التى لاقت استحسان الحضور بشكل لافت للنظر.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لأبناء دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة من أجل تأهيلهم نفسيا واجتماعيا ونشر قيم الانتماء للوطن لديهم ،مشيرة إلى دعم مبادرة أطفال التحدى وتنمية قدرات المشاركين فيها، بالإضافة إلى تطوير فاعليتها لتشمل أنشطة ثقافية وفنية متعددة.

فيما أكد الكاتب الصحفى محمود دوير منسق مبادرة أطفال التحدى، على دور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها محافظ البحيرة فى دعم تلك المبادرة النبيلة التى تستهدف تأهيل أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل دمجهم بشكل فاعل داخل المجتمع.

وأضاف دوير، أنه سيذكر التاريخ أن محافظة البحيرة كانت السباقه دائما فى تدشين تلك المبادرات الاجتماعية التى تقام لأول مرة فى مصر منذ انطلاق فرقة البحيرة للفنون الشعبية على يد وجيه اباظة محافظ البحيرة فى بداية الستينيات من القرن الماضى.

حضر الحفل إيهاب عبدالله رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور ومحمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة وسامى الصياد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى واللواء يحى عيساوى عضو مجلس النواب ومحمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشياب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ البحيرة خلال حفل أطفال التحدى



محافظ البحيرة مع فريق أطفال التحدى



جانب من حفل أطفال التحدى بالبحيرة