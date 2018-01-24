صور.. ضبط 922 هاربا من أحكام وتحصيل مليون جنيه غرامات فى حملة بالغربية





الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة فى نطاق مدن ومراكز المحافظة الـ8، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 922 محكوما عليهم فى قضايا غرامات وأحكام جزئية ومستأنفة وأحكام مخالفات وأحكام جنائية، بإجمالى 7500 حكم قضائى، وتحصيل مليون جنيه غرامات، وتم عرض المتهمين على النيابات لاتخاذ الإجراءات القانونية.