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الأربعاء، 24 يناير 2018 07:05 م
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صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متواصل على مطروح والساحل الشمالى

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:07 م
صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متواصل على مطروح والساحل الشمالى سقوط أمطار متوسطة


مطروح – حسن مشالى
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تشهد مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، تتساقط الأمطار بشكل متواصل لتكسر حدة موجة الرياح المحملة بالأتربة التي شهدتها مختلف المناطق خلال الأيام الماضية .

 
 
 
سقوط أمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي
سقوط أمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي

آثار الأمطار بشوارع مطروح
آثار الأمطار بشوارع مطروح

الأمطار لا تؤثر على حركة المرور بالشوارع
الأمطار لا تؤثر على حركة المرور بالشوارع

سقوط أمطار مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بمطروح
سقوط أمطار مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بمطروح

هدوء بشوارع مطروح تزامنًا مع سقوط الأمطار الخفيفة
هدوء بشوارع مطروح تزامنًا مع سقوط الأمطار الخفيفة
 
 

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