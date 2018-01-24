صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متواصل على مطروح والساحل الشمالى

صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متواصل على مطروح والساحل الشمالىالأربعاء، 24 يناير 2018 05:07 م
سقوط أمطار متوسطة
مطروح – حسن مشالى
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تشهد مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، تتساقط الأمطار بشكل متواصل لتكسر حدة موجة الرياح المحملة بالأتربة التي شهدتها مختلف المناطق خلال الأيام الماضية .
سقوط أمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي
آثار الأمطار بشوارع مطروح
الأمطار لا تؤثر على حركة المرور بالشوارع
سقوط أمطار مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بمطروح
هدوء بشوارع مطروح تزامنًا مع سقوط الأمطار الخفيفة
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