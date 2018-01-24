صور.. ختام فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بالأقصر وتكريم المشاركين فيه





الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد، الذي عقد في قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير 2018، والذي نظمته محافظة الأقصر، بالتعاون مع المجموعة الدولية للتنمية البشرية والتدريب (آفاق مصر)، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

وشارك في فعاليات المؤتمر كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ورئيس مدينة الأقصر العميد صلاح المندوه، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات ورؤساء القرى، وعدد من موظفي الصف الأول والثاني بالجهاز الإداري، وعدد من قيادات ورؤساء الإدارات بديوان عام المحافظة.

وشملت فعاليات ختام المؤتمر، تنظيم جلستين عن كيفية معالجة الفساد، ودور منظمة الشفافية الدولية وهى منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتشتهر عالميًا بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم، كما تم إلقاء مجموعة من الكلمات الختامية لكل من رئيس مدينة الأقصر العميد صلاح المندوه، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتنمية البشرية والتدريب الدكتور محمد حسان، تناولا خلالها آليات التصدي لظاهرة الفساد وكيفية معالجته ومحاربته، كما تم تكريم المشاركين في المؤتمر.

وقالت مديرة إدارة التدريب في المحافظة نعمة حجاج، إن المؤتمر استهدف التوعية بسبل وآليات مكافحة الفساد، ومناقشة خطورة مشاكل الفساد وأهمية التصدي له والتأكيد على أهمية حماية النزاهة الوظيفية، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، والسكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، بتنفيذ برامج تدريبية لنشر الوعي بين قيادات وموظفي الجهات الإدارية المختلفة والمساهمة في تزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة وتطوير خبراتهم للتعامل مع المواقف المختلفة.

ختام فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بالأقصر وتكريم المشاركين فيه



جانب من ختام الفعاليات وتكريم المشاركين به



قيادات المؤتمر يكرمون شباب الأقصر في حفل الختام



تكريم مندوب إعلام المحافظة بالمؤتمر