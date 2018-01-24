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الأربعاء، 24 يناير 2018 07:05 م
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صور.. بدء أعمال صيانة كوبرى "المحامدة والستين" بالبحيرة

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:07 م
صور.. بدء أعمال صيانة كوبرى "المحامدة والستين" بالبحيرة اعمال الكوبرى


البحيرة : جمال أبو الفضل
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قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة، بالبدء بأعمال صيانة وترميم كوبرى كيلو 4/800 ،على مصرف وصلة ايتاى – شبراخيت أمام قرية المحامدة، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
 
 
وتابع أعمال الصيانة المهندس ابراهيم راضى مدير عام الإدارة والمهندسة ولاء إسماعيل مدير الأعمال والمهندس محمد عاشور مهندس صرف شبراخيت والمهندس عبد الشفيع يعقوب مشرف العملية.
 
كما تم البدء فى أعمال صيانة وترميم كوبرى عزبة الستين التابعة لمركز دمنهور بإشراف الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.
 
اعمال الكوبرى
اعمال الكوبرى

اعمال كوبرى الستين
اعمال كوبرى الستين

صيانة الكبارى
صيانة الكبارى

صيانة كوبرى المحامدة بدمنهور
صيانة كوبرى المحامدة بدمنهور
 
 
 
 
 

 


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