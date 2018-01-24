صور.. الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار

صور.. الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطارالأربعاء، 24 يناير 2018 03:00 ص
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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غرقت العديد من المنازل فى ضواحى أسونسيون بأراجواى بعدما هطلت الأمطار الغزيرة فى الكثير من المناطق فتحولت إلى فيضانات عارمة أغرقت الشوارع.
وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، غرق العديد من المنازل قرب نهر بأراجواى فى مياه الفيضانات، فيما حاول بعض السكان إنقاذ أمتعتهم من الأمطار الغزيرة.
ويواصل آلاف الأسر فى باراجواى الجهود لمكافحة آثار الفيضانات التى سببتها الأمطار الغزيرة فى البلاد.
يذكرأن، فيضانات عارمة ضربت البلاد فى 2015 وأدت إلى ارتفاع منسوب نهر باراجواى بمقدار عشرين سنتيمترا، وهو أعلى مستوى يصله النهر منذ أربعة عشر عاما، مما أضطر نحو 75 ألف أسرة لترك منازلها .
الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار
أمطار غزيرة تتحول إلى فيضانات
جانب من الفيضانات
جانب من فيضانات فى باراجواى
جانب من هروب السكان من الفيضانات
غرق المنازل
فيضانات فى باراجواى
منزل غرق فى الفيضانات
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