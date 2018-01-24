video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:00 ص
صور.. الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار


كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
إضافة تعليق

غرقت العديد من المنازل فى ضواحى أسونسيون بأراجواى بعدما هطلت الأمطار الغزيرة فى الكثير من المناطق فتحولت إلى فيضانات عارمة أغرقت الشوارع.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، غرق العديد من المنازل قرب نهر بأراجواى فى مياه الفيضانات، فيما حاول بعض السكان إنقاذ أمتعتهم من الأمطار الغزيرة.

 ويواصل آلاف الأسر فى باراجواى الجهود لمكافحة آثار الفيضانات التى سببتها الأمطار الغزيرة فى البلاد.

يذكرأن، فيضانات عارمة ضربت البلاد فى 2015 وأدت إلى ارتفاع منسوب نهر باراجواى بمقدار عشرين سنتيمترا، وهو أعلى مستوى يصله النهر منذ أربعة عشر عاما، مما أضطر نحو 75 ألف أسرة لترك منازلها .

الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار
الفيضانات تغرق شوارع باراجواى والسكان يواصلون الفرار من مياه الأمطار

 

أمطار غزيرة تتحول إلى فيضانات
أمطار غزيرة تتحول إلى فيضانات

 

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات

 

جانب من فيضانات فى باراجواى
جانب من فيضانات فى باراجواى

 

جانب من هروب السكان من الفيضانات
جانب من هروب السكان من الفيضانات

 

غرق المنازل
غرق المنازل

 

فيضانات فى باراجواى
فيضانات فى باراجواى

 

منزل غرق فى الفيضانات
منزل غرق فى الفيضانات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيضانات عارمة تجتاح باراجواى

صور.. العالم هذا الصباح.. عاصفة ثلجية تضرب طوكيو.. إجلاء مئات السكان بالفلبين تزامنا مع تجدد ثوران بركان مايون..فيضانات عارمة تجتاح باراجواى.. ومظاهرات بهايتى تحت شعار "ترامب الرئيس الأكثر عنصرية"

باراجواى

اخبار باراجواى

فيضانات باراجواى

باراجواى اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة