صور.. إضراب آلاف العمال بألمانيا للمطالبة برفع الأجور

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أعلنت أكبر نقابة عمالية لصناعات المعادن فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من عمال المصانع نظموا إضرابات تحذيرية قصيرة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم برفع الأجور وسط استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقالت نقابة "آى جى ميتال" -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن 170 ألف عامل فى 785 نشاط تجارى بأنحاء البلاد شاركوا فى إضراب استمر ساعات فى شركات منها "أودي" و"مرسيدس".

ونظمت النقابة عددا من الإضرابات التحذيرية على مدار الشهر الجارى إذ تطالب فى مفاوضاتها مع أصحاب الأعمال بزيادة رواتب قدرها 6 بالمئة لقرابة 9ر3 مليون عامل، بالإضافة إلى إمكانية تقليل ساعات العمل الأسبوعية، إلا أن أصحاب الأعمال يعرضون زيادة قدرها 2 بالمئة إلى جانب حق التفاوض مع العمال بشأن ساعات العمل فى حال موافقتهم على القيام بذلك.



إضراب آلاف العمال فى ألمانيا



إضرابات فى ألمانيا