video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إضراب آلاف العمال بألمانيا للمطالبة برفع الأجور

الأربعاء، 24 يناير 2018 07:00 م
صور.. إضراب آلاف العمال بألمانيا للمطالبة برفع الأجور إضراب آلاف العمال بألمانيا


أ ش أ - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت أكبر نقابة عمالية لصناعات المعادن فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من عمال المصانع نظموا إضرابات تحذيرية قصيرة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم برفع الأجور وسط استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقالت نقابة "آى جى ميتال" -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن 170 ألف عامل فى 785 نشاط تجارى بأنحاء البلاد شاركوا فى إضراب استمر ساعات فى شركات منها "أودي" و"مرسيدس".

ونظمت النقابة عددا من الإضرابات التحذيرية على مدار الشهر الجارى إذ تطالب فى مفاوضاتها مع أصحاب الأعمال بزيادة رواتب قدرها 6 بالمئة لقرابة 9ر3 مليون عامل، بالإضافة إلى إمكانية تقليل ساعات العمل الأسبوعية، إلا أن أصحاب الأعمال يعرضون زيادة قدرها 2 بالمئة إلى جانب حق التفاوض مع العمال بشأن ساعات العمل فى حال موافقتهم على القيام بذلك.

إضراب آلاف العمال فى ألمانيا
إضراب آلاف العمال فى ألمانيا

 

إضرابات فى ألمانيا
إضرابات فى ألمانيا

 

جانب من الإضراب
جانب من الإضراب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها والنقابة تدعو إلى إضراب جديد

إضراب

عمال

ألمانيا



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة