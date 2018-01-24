صور.. أهالى 3 قرى بأسيوط يشتكون من غلق مزلقان صنبو

أسيوط ـ محمود عجمي

اشتكى أهالى قرى كوم بوها وصنبو ومساره التابعين لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، من تأخر أعمال أصلاح خطوط السكك الحديدية بمزلقان كوبرى صنبو ما أدى إلى غلقه لأكثر من شهرين.

"اليوم السابع" التقى عددا من أهالى القرى الثلاثة لنقل معاناتهم والاستماع إلى مشاكلهم وبحث بإيجاد الحلول اللازمة لها.

يقول باسم زهجر، أحد أهالى قرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط بأسيوط، لـ"اليوم السابع": يعد مزلقان كوبرى صنبو شريانا حيويا لعدد من القرى نظرا لكونه المدخل الوحيد للقرية والذى يربطها بالطريق الرئيسى أسيوط الزراعى، وتأخر فتحه أدى إلى وجود حالة من الاستياء لدى الأهالى لتضررهم من الغلق والتى استمر لأكثر من شهرين.

وأضاف زهجر، مسئولو هيئة السكك الحديدية يقومون بأعمال إصلاحات وتغير قضبان الحديد بالمزلقان، ما ترتب عليه غلقه أمام حركة سير السيارات والموتوسيكلات واعتماد الأهالى العبور سيرا لمسافات تتجاوز الـ10 كيلومترات.

وأشار كرم عزيز حنين، من أهالى منشية ناصر بقرية صنبو، لـ"اليوم السابع": أن كوبرى صنبو يعد الشريان الوحيد اللى يربط والغرب والشرق لقرى كوم بوها وقصر حيدر ومزينه وجلانش ومساره وصنبو؛ وكل يوم يقولوا لنا المهندسين فى السكه الحديد إنه سيتم فتح المزلقان بكرا، ويجى بكرا نلاقه الكوبرى مغلق واستمر الوضع هذا لحد شهرين.

من جانبه قال مصدر مسئول بمركز ومدينة ديروط، لـ"اليوم السابع": إنه تم مخاطبة المسئولين بهيئة السكك الحديدية بسرعة إنها إصلاحات تجديد قضبان خطوط الوجهين القبلى والبحرى بالسكة الحديد بمزلقان كوبرى صنبو؛ حيث يتم تغير البنية التحتية للخط والفلنكات لمسافات 500 متر شمالا و500 متر جنوبا .

وأضاف المصدر، إنه سيتم فتح مزلقان كوبرى صنبو مساء اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتغير فى قضبان السكة الحديد، بعد مخاطبة المسئولين بهيئة السكة الحديد، بسرعة إنهاء أعمال الإصلاحات لتخفيف المعاناة عن الأهالى بالقرى وتسهيل حركة مرور السيارات .