صور..أهالى قرية الجديدة بالداخلة ينظمون احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي

صور..أهالى قرية الجديدة بالداخلة ينظمون احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسيالأربعاء، 24 يناير 2018 09:03 م
احتفالية دعم الرئيس السيسى لفترة ثانية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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نظم أهالى قرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد احتفالية كبرى لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية والتى شارك فيها عدد كبير من أهالى محافظة الوادى الجديد من مختلف الأطياف المجتمعية تحت إشراف حملة كلنا معاك من أجل مصر برئاسة الدكتور محسن عبد الوهاب ومشاركة كافة الأطياف المجتمعية من أهالى المحافظة.
تضمنت الاحتفالية عددا من الكلمات لرموز المجتمع من القيادات الشعبية بمركز ومدينة الداخلة وفقرات لفرقة الفنون الشعبية وقصائد شعرية للتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما حققه من إنجازات غير مسبوقة فى فترته الرئاسية الأولى والتى نجحت فيها الحكومة فى تحقيق مطالب المواطنين ودعم الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وإنجاز العديد من المشروعات الخدمية على مستوى كافة القطاعات بالدولة.
وقال الدكتور محسن عبد الوهاب منسق عام الإحتفالية فى تصريح خاص ل اليوم السابع أن مشاركة جموع المواطنين من كافة الأطياف فى احتفالية دعم الرئيس السيسى إيمانا من أبناء محافظة الوادى الجديد بأن الرئيس السيسى هو قائد المرحلة وراعى مسيرة التنمية والاستقرار.
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (1)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (2)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (3)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (4)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (5)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (6)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (7)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (8)
احتفالية لتأييد ترشح الرئيس السيسي (9)
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