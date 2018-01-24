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صحيفة: مكافحة الاحتكار الأوروبية تغرم شركة أمريكية 1.2مليار دولار

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:59 م
صحيفة: مكافحة الاحتكار الأوروبية تغرم شركة أمريكية 1.2مليار دولار كوالكوم الأمريكية


أ ش أ
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 فرضت سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على شركة "كوالكوم" الأمريكية المتخصصة فى صناعة رقائق ومعالجات الحواسيب والهواتف الذكية، لإدانتها بسوء استغلال وضعها المهيمن فى السوق العالمية للضغط على المنافسين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن العقوبة على "كوالكوم" - التى تعتبر التكنولوجيا الخاصة بها إحدى ركائز صناعة الهواتف النقالة حول العالم - تأتى عقب عامين من التحقيقات، وتعد آخر خطوة من قبل المنظمين الإقليمين ضد عملاقة التكنولوجيا الأمريكية.


وقال مسئولون فى بروكسل إن "كوالكوم" قدمت حوافز مالية لشركة "آبل" لكى تقوم الأخيرة بشراء رقائق من "كوالكوم" فقط، وبإمكان "كوالكوم" الاستئناف على الغرامة التى بدأت قضيتها فى صيف عام 2015، وقد تمتد إجراءات التقاضى لسنوات.


وجاء فى حيثيات الحكم: رصد سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية قيام شركة "كوالكوم" - التى تعد أكبر شركة مصنعة لرقائق الهواتف الذكية فى العالم - باستغلال هيمنتها على السوق عن طريق منع المنافسين فى سوق صناعة رقائق الهواتف الذكية من الدخول فى منافسة، وذلك عن طريق اتفاق قدمته لشركة "آبل" لاستخدام الرقائق الخاصة بها بصورة حصرية فى تصنيع هواتف "أيفون" والأجهزة اللوحية "أيباد" فى الفترة من 2011 وحتى 2016.


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