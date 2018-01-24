شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تشكل مكتبها التنفيذى





كتب محمد السيد

وافق أعضاء مجلس إدارة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين على تشكيل المكتب التنفيذى من نائبين للرئيس، وتم تكليف هشام مبارك وعلاء معتمد بالمنصب كما تم إسناد منصب الأمين العام إلى محمد حماد ومنصب أمين الصندوق عبدالرازق الشويخى.

كما تم تكليف إيهاب فاروق برئاسة لجنة العضوية والقيد للزملاء الجدد، وأحمد عواد برئاسة لجنة الخدمات وصلاح عبد الله برئاسة لجنة التدريب والتطوير المهنى وصالح إبراهيم برئاسة لجنة الندوات والمؤتمرات.

وتم الاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الشعبة على عقد اجتماع دورى يوم الثلاثاء الأول من كل شهر لمتابعة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ووافق أعضاء المجلس الحالى على تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق للشعبة لما قدموه من جهد وعطاء لزملائهم أعضاء الشعبة خلال الفترة الماضية.

وقال ناجى عبد العزيز رئيس الشعبة، إن كل أعضاء المكتب التنفيذى للشعبة مطالبون بتقديم خطة عمل خلال العام الجديد والتواصل مع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات الماضية للإطلاع على برامجهم والعمل على تنفيذها.

بينما وجه عبدالرازق الشويخى أمين الصندوق الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للشعبة قائلا:" الحضور الكبير لأعضاء الجمعية العمومية وصحفيى الاقتصاد للمشاركة فى الانتخابات كان النجاح الحقيقى".