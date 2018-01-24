video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تشكل مكتبها التنفيذى

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:02 م
شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تشكل مكتبها التنفيذى نقابة الصحفيين - أرشيفية


كتب محمد السيد
إضافة تعليق

وافق أعضاء مجلس إدارة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين على تشكيل المكتب التنفيذى من نائبين للرئيس، وتم تكليف هشام مبارك وعلاء معتمد بالمنصب كما تم إسناد منصب الأمين العام إلى محمد حماد ومنصب أمين الصندوق عبدالرازق الشويخى.

 

كما تم تكليف إيهاب فاروق برئاسة لجنة العضوية والقيد للزملاء الجدد، وأحمد عواد برئاسة لجنة الخدمات وصلاح عبد الله برئاسة لجنة التدريب والتطوير المهنى وصالح إبراهيم برئاسة لجنة الندوات والمؤتمرات.

 

وتم الاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الشعبة على عقد اجتماع دورى يوم الثلاثاء الأول من كل شهر لمتابعة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ووافق أعضاء المجلس الحالى على تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق للشعبة لما قدموه من جهد وعطاء لزملائهم أعضاء الشعبة خلال الفترة الماضية.

 

وقال ناجى عبد العزيز رئيس الشعبة، إن كل أعضاء المكتب التنفيذى للشعبة مطالبون بتقديم خطة عمل خلال العام الجديد والتواصل مع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات الماضية للإطلاع على برامجهم والعمل على تنفيذها.

 

بينما وجه عبدالرازق الشويخى أمين الصندوق الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للشعبة قائلا:" الحضور الكبير لأعضاء الجمعية العمومية وصحفيى الاقتصاد للمشاركة فى الانتخابات كان النجاح الحقيقى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحفيين" تسقط عضوية أيمن نور من جداولها.. وتؤكد: لم يسدد الاشتراكات منذ 5 سنوات.. عبد المحسن سلامة: القرار غير مسيس وتم وفقا للقانون.. وسكرتير عام النقابة: أسقطنا عضوية أكثر من 50 عضوا خلال العامين الماضيين

نقيب الصحفيين: قرار إسقاط عضوية أيمن نور غير مسيس وتم وفقا للقانون

نقابة الصحفيين

شعبة المحررين الاقتصاديين

اخبار مصر

الصحفيين



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة