شرطة التموين تضبط مدير مصنع بدون ترخيص وبحوزته 2 طن صابون مجهول المصدر





كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين، فى القبض على "مدحت ا ع س" 38 سنة، مدير مصنع صابون الغسيل، بمنطقة الساحل، لإدارته المصنع بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من صابون الغسيل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بالمصنع، وعثر بداخله على 2 طن حبيبات الصابون الخام، و25200 قطعه صابون، و600 كيلو زيت طعام، أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.