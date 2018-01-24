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شاهد.. تنظيف وتطهير المطاف والحجر الأسود فى الكعبة المشرفة

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:07 ص
شاهد.. تنظيف وتطهير المطاف والحجر الأسود فى الكعبة المشرفة تعقيم وتطهير الكعبة المشرفة


كتب هيثم سلامة
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نشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لعمليات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير فى المطاف وحول الكعبة المشرفة.

وعلق الحساب حول الفيديو:" تعرّف على أوقات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير في المطاف وحول الكعبة المشرفة".

 


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رئاسة شئون الحرمين

الكعبة المشرفة الحرمين



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