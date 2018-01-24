شاهد.. تنظيف وتطهير المطاف والحجر الأسود فى الكعبة المشرفة

شاهد.. تنظيف وتطهير المطاف والحجر الأسود فى الكعبة المشرفةالأربعاء، 24 يناير 2018 01:07 ص
تعقيم وتطهير الكعبة المشرفة
كتب هيثم سلامة
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نشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لعمليات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير فى المطاف وحول الكعبة المشرفة.
٢٣ يناير، ٢٠١٨
وعلق الحساب حول الفيديو:" تعرّف على أوقات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير في المطاف وحول الكعبة المشرفة".
تعرّف على أوقات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير في المطاف وحول الكعبة المشرفة عبر #سناب_رئاسة_الحرمين— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ٢٣ يناير، ٢٠١٨
reasahalharmain pic.twitter.com/YC6SAMfp7L
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