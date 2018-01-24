شاهد.. تنظيف وتطهير المطاف والحجر الأسود فى الكعبة المشرفة





كتب هيثم سلامة

نشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لعمليات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير فى المطاف وحول الكعبة المشرفة.

وعلق الحساب حول الفيديو:" تعرّف على أوقات ومراحل التنظيف والتعقيم والتعطير في المطاف وحول الكعبة المشرفة".