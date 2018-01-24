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الأربعاء، 24 يناير 2018 02:52 م
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شاهد أغنية خدمة وطن بمناسبة عيد الشرطة الـ66

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:47 م
شاهد أغنية خدمة وطن بمناسبة عيد الشرطة الـ66 عيد الشرطة الـ66


كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو لأغانى "خدمة وطن" و" لِسَّه شايفة"، والتى بثتها وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.

 

وأقيم الحفل تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

 

 


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