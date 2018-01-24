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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن دورة "الشهيد" لكرة القدم ببنى سويف

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن دورة "الشهيد" لكرة القدم ببنى سويف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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يقام ببنى سويف أول دورة كرة قدم مجمعة باسم "الشهيد" بمشاركة 160 لاعبا، يقيمها حزب صوت الشعب أول حزب ينطلق من صعيد مصر ومقره بنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك عرفانا بجميل الشهداء وتضحياتهم وتخليدا لذكراهم.

ويقدم "اليوم السابع" الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتنظيم الدورة ..

 

ما دورة كأس الشهيد الرياضية؟

دورة رياضية فى كرة القدم "سن مفتوح"، ينظمها حزب صوت الشعب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة تخليدا لذكرى شهداء الوطن من الجيش والشرطة والمواطنين المدنيين .

 

أين تقام الدورة ؟

تقام للمرة الأولى بالمحافظة دورة مجمعة باسم الشهداء، وينظمها الحزب على ملاعب نادى الشباب بشارع عبدالسلام عارف التابع لإدارة بندر بنى سويف بدعم من الحزب وإشراف مديرية الشباب.

 

كم عدد الفرق المشاركة فى الدورة ؟

يشارك بالدورة 16 فريقا يمثلون المراكز السبعة الإدارية بالمحافظة من الحاصلين على بطولات محلية أو على مستوى الدولة، ويضم الفريق 10 لاعبين ويسدد الفريق 500 جنيه قيمة الاشتراك.

 

من صاحب فكرة إقامة الدورة؟

أطلق فكرة إقامة الدورة الحكم الدولى محمد فاروق ابن بنى سويف أمين الشباب بالحزب وحصل على موافقة أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتولى الاعداد لها ومتابعة تنفيذها محمود الجوال نائب أمين تنظيم الحزب .

 

ما مدة إقامة الدورة؟

 تقام على مدى 13 يوما ويتولى إدارة المباريات حكام الدرجة الاولى بالدورى الممتاز من منطقة بنى سويف لكرة القدم، ويشهد الافتتاح عرض انجازات وبطولات الفرق المشاركة من معلق شهير بالمحافظة يتولى التعليق على مباريات الدورة .

 

ما جوائز الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ؟

يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس الدورة و10 آلاف جنيه، والثانى 7 آلاف و500، والثالث 5 آلاف جنيه، إضافة إلى هدايا الحكام واللجنة المنظمة .

 

هل ستوجه الدعوة للمحافظ ومشاهير الوسط الرياضى لحضور نهائى الدورة؟

سيوجه الحزب الدعوة للمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ونجمى منتخب مصر السابقين ربيع ياسين "ابن بنى سويف" وجمال عبدالحميد لحضور نهائى الدورة وتسليم الجوائز.


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