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"س"&"ج"..كل ما تريد معرفته عن منظمة "أنقذوا الأطفال" بعد هجوم داعش عليها

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:17 م
"س"&"ج"..كل ما تريد معرفته عن منظمة "أنقذوا الأطفال" بعد هجوم داعش عليها عناصر من الجيش الأفغانى تشتبك مع المسلحين


كتب محمود رضا الزاملى
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اقتحم عدة مسلحين، صباح اليوم، مقر منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية البريطانية، فى إقليم جلال آباد كبرى مدن شرق أفغانستان، أدى إلى قتيلان على الأقل و14 جريحا، ونجحت قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع بمحيط مقر المنظمة وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

ويقدم "اليوم السابع" فى شكل "س" و "ج " تفاصيل منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية وتفاصيل هجوم داعش على فرعها بأفغانستان .
 

ما هى منظمة "أنقذوا الأطفال" ؟
 

هى منظمة غير حكومية بريطانية مهمتها الدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، وتُعتبر أول حركة مستقلة تدافع عن الأطفال حيث أنها تقدم مساعدات إغاثية كما أنها تساعد فى دعمهم داخل البلدان النامية.

كم عدد أفرع منظمة أنقذوا الاطفال حول العالم؟
 

للمنظمة مكاتب عديدة حول العالم تبلغ 28 مكتبا وهى أعضاء فى منظمة أنقذوا الأطفال العالمية وهى شبكة عالمية تتألف من منظمات غير ربحية وتدعم شركاء محليين فى أكثر من 120 بلدا حول العالم، ومن بين هذه المكاتب مكاتب سياسية تتواجد فى نيويورك و بروكسل وجنيف هدفها تحقيق أكبر قدر من التنسيق فى مجهودات الإغاثة مع الأمم المتحدة.

نبذة عن تاريخ نشأة منظمة "أنقذوا الأطفال" ؟
 

أُنشئت منظمة "أنقذوا الأطفال" فى 15 أبريل 1919 بلندن من أجل الدفاع عنهم وذلك من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية عبر دعم التعليم وفرص الاقتصاد والاهتمام بالصحة، كما أنها تقدم مساعدات طارئة أثناء وقوع الكوارث والحروب.

من مؤسس منظمة "أنقذوا الأطفال" ؟
 

أسستها أجلانتين جيب وأختها الناشطة دوروثى بكستون، وفكرة إنشاءها جاءت كمحاولة للتخفيف من حدة الجوع فى ألمانيا و الإمبراطورية النمساوية المجرية أثناء الحصار على ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى.

ماذا حدث اليوم لفرع المنظمة بأفغانستان ؟
 

اقتحم عدة مسلحين، مقر منظمة "أنقذوا الأطفال"، فى إقليم جلال آباد كبرى، وأدى إلى قتيلان على الأقل و14 جريحا، واحتراق عدة سيارات بمحيط مبنى المنظمة .

كيف انتهى الهجوم على منظمة "أنقذوا الأطفال"  ؟
 

بعد 3 ساعات من الاشتباكات بين قوات الجيش الأفغانى ومسلحين اختبئوا داخل مبنى المنظمة، حيث تمكنت قوات الأمن، من إحكام السيطرة على الأوضاع بعد أكثر من 3 ساعات وأوقع قتيلان على الأقل و14 جريحا .

من تبنى الهجوم على منظمة "أنقذوا الأطفال"  ؟
 

أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته، عن الاعتداء على مكتب منظمة "أنقذوا الأطفال" فى شرق أفغانستان، وتحدث التنظيم عبر وكالة "أعماق" التابعة له عن شن "عملية بسيارة مفخخة و3 هجمات انغماسية تستهدف مؤسستين بريطانية وسويدية ومؤسسات حكومية أفغانية فى مدينة جلال أباد".

ماذا فعلت منظمة "أنقذوا الأطفال" عقب الهجوم المسلح ؟
 

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" "تعليق" برامجها فى أفغانستان عقب الهجوم المسلح الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى .

ما تعقيب الأمم المتحدة على الهجوم ضد منظمة "أنقذوا الأطفال"؟
 

قالت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان، إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين ومنظمات الإغاثة تعد انتهاكات واضحا للقانون الإنسانى الدولى كما أنها ترقى إلى حد جرائم حرب.

 


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