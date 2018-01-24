"سى.آى.أيه": الخطوة المنطقية المقبلة لبيونج يانج هى تطوير ترسانتها النووية

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أعرب مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) عن اعتقاده بأن الخطوة المنطقية المقبلة لبيونج يانج هى تطوير ترسانة أسلحة النووية والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن بومبيو قوله، "إن الوكالة تعتقد أن برنامج الصواريخ الكورى الشمالى يهدف للإكراه وليس فقط للدفاع عن النفس"، مؤكدا أن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها النووى والصاروخى هو تسربه إلى دول أخرى.



وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسى للأزمة لكن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات، مشيرا إلى أن هدف الرئيس الكورى الشمالى كيم جونج أون أكبر من مجرد ردع الولايات المتحدة للحفاظ على نظامه وأنه يريد استخدام أسلحته لتحقيق هدفه النهائى وهو إعادة توحيد كوريا تحت حكمه.



وكان الرئيس ترامب قد وضع أزمة كوريا الشمالية ضمن أولوياته عندما تسلم مهمه الرئاسية العام الماضي. وقال "إنه يؤيد الحل الدبلوماسي"، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن كل الخيارات متاحة.