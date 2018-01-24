سقوط موظف قبل ترويجه 250 جرام حشيش بالأميرية





كتب عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على موظف بالأميرية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد التعاطى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة أمنية، وذلك لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط " وليد.أ " 40 سنة موظف، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بلغت 250 جرام من مخدر الحشيش.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.