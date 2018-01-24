سقوط تاجر مخدرات بحوزته طربة حشيش و125 كيلو بانجو فى حملة بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض تاجر مخدرات بحوزته طربة حشيش و50 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 125 كيلو جرام بقصد الاتجار بالإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت للواء حسن عبدالرسول مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام المتهم " موسى.س.ع" 58 عاما مقيم جمعية العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة خاصة البانجو والحشيش بالإسماعيلية متخذا من دائرة محل اقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى فى تجارة وتوزيع البانجو والحشيش.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات.

وتمكن العميد وجيه دعبس رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيد عصام جبر والرائدان على عبدالنبى وإسلام حافظ والنقيب أحمد المحمدى الضباط بالإدارة من ضبط المتحرى عنه وبحوزته 50 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 125 كيلو جرام وطربة حشيش وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.