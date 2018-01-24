video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط تاجر مخدرات بحوزته طربة حشيش و125 كيلو بانجو فى حملة بالإسماعيلية

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:44 م
سقوط تاجر مخدرات بحوزته طربة حشيش و125 كيلو بانجو فى حملة بالإسماعيلية مخدر الحشيش - أرشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض تاجر مخدرات بحوزته طربة حشيش و50 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 125 كيلو جرام بقصد الاتجار بالإسماعيلية.

 

وكانت معلومات سرية وردت للواء حسن عبدالرسول مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام المتهم " موسى.س.ع" 58 عاما مقيم جمعية العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة خاصة البانجو والحشيش بالإسماعيلية متخذا من دائرة محل اقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى فى تجارة وتوزيع البانجو والحشيش.

 

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات.

 

وتمكن العميد وجيه دعبس رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيد عصام جبر  والرائدان على عبدالنبى وإسلام حافظ والنقيب أحمد المحمدى الضباط بالإدارة من ضبط المتحرى عنه وبحوزته 50 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 125 كيلو جرام وطربة حشيش وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وبمواجهة  المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لترويج المواد المخدرة.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط بائع وعاطل بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة قبل ترويجها فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

الادارة العامة لمكافحة المخدرات

حشيش

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة