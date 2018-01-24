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سفير صنعاء بمصر: كلمة "قطان" عن اليمن عكست حرص السعودية على دعم الاستقرار

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:53 م
سفير صنعاء بمصر: كلمة "قطان" عن اليمن عكست حرص السعودية على دعم الاستقرار السفير السعودى أحمد قطان وسفير اليمن محمد على مارم


كتب مصطفى عنبر
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أعرب الدكتور محمد على مارم، سفير الجمهورية اليمنية فى مصر، عن تقديره للدور الكبير الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى، لاستعادة السلطة فى اليمن من يد الميليشيات الحوثية.

وثمّن "مارم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الاحتفالية الكبرى التى أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر، أحمد بن عبد العزيز قطان، مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولى خادم الحرمين الملك سلمان مقاليد الحكم، ما قاله السفير قطان عن اليمن فى كلمته بالحفل، وتأكيده أن اليمن بالنسبة للمملكة خط أحمر.

كما أكد السفير اليمنى، أن التحالف العربى بقيادة السعودية وجه رسائل عديدة للعالم منذ انطلاقه مفادها أن البيت العربى يد واحدة، وأن الدول العربية قادرة على الوقوف على قلب رجل واحد فى وجه الأزمات، مشددا على أنه بفضل هذا التحالف أصبحت السلطة الشرعية فى اليمن مسيطرة على أكثر من 85% من الأراضى اليمنية، بعدما كانت تحت سيطرة الحوثيين.

ووجه السفير محمد على مارم فى تصريحاته، التحية والشكر للسفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم بالجامعة العربية، على كلمته المهمة بخصوص اليمن، التى عكست حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعم الاستقرار فى اليمن.

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، قد عبر فى رسالة شكر وامتنان باسم اليمن، قيادة وشعبا، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكل الأشقاء فى دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، لموقفهم المساند للشعب اليمنى وقيادته الشرعية فى مختلف المواقف والظروف، وآخرها ما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية التحالف العربى لدعم الشرعية، الذى استضافته الرياض وأعلن خلاله عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، التى تستهدف مساعدة المواطن اليمنى فى كل الأرض اليمنية.

وأكد الرئيس اليمنى، أن ما تدمره الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران فى اليمن، تعيد المملكة العربية السعودية بناءه من جديد، وهو ما يعد مقدمة لمشروع ضخم لإعادة البناء والإعمار فى اليمن.


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