سبوتنيك: دخول قوات تركية إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة

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أوردت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء أن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع فى محافظة إدلب - لم تسمه - القول إن دخول القوات التركية إلى ريفى إدلب وحلب يهدف إلى إقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد، التى تسيطر عليها المليشيات الكردية، مشيرا إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية فى المنطقة.

وأوضح المصدر أنّ دخول الأرتال العسكرية التركية إلى المنطقة ليس أمرا جديدا بل تكرر فى السابق.