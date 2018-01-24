video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سبوتنيك: دخول قوات تركية إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:53 م
سبوتنيك: دخول قوات تركية إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة قوات الجيش التركى


أ ش أ
إضافة تعليق

أوردت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء أن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع فى محافظة إدلب - لم تسمه - القول إن دخول القوات التركية إلى ريفى إدلب وحلب يهدف إلى إقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد، التى تسيطر عليها المليشيات الكردية، مشيرا إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية فى المنطقة.
وأوضح المصدر أنّ دخول الأرتال العسكرية التركية إلى المنطقة ليس أمرا جديدا بل تكرر فى السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خليفة الدم يرقص على جثث الأبرياء.. قوات أردوغان ترتكب مجازر ضد المدنيين شمال سوريا.. الجيش التركى: مقتل 260 فى عملية عفرين.. مظاهرات فى منبج تنديدا بجرائم الأتراك.. وجبهة النصرة تعلن دعمها لرئيس تركيا

أردوغان: تركيا "ستحبط اللعب" على حدودها بداية من منبج السورية

تركيا تحتجز 150 شخصا بسبب تعليقاتهم على عملية عفرين بسوريا

المعارضة الألمانية تطالب بوقف التعاون العسكرى مع تركيا

مسؤول كردى: أمريكيون وبريطانيون ينضمون للمعركة ضد تركيا فى عفرين

تركيا

الجيش التركى

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة