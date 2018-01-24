سبوتنيك: دخول قوات تركية إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة

سبوتنيك: دخول قوات تركية إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبةالأربعاء، 24 يناير 2018 04:53 م
قوات الجيش التركى
أ ش أ
إضافة تعليق
أوردت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء أن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى ريفى إدلب وحلب لإقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع فى محافظة إدلب - لم تسمه - القول إن دخول القوات التركية إلى ريفى إدلب وحلب يهدف إلى إقامة مراكز مراقبة فى إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد، التى تسيطر عليها المليشيات الكردية، مشيرا إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية فى المنطقة.
وأوضح المصدر أنّ دخول الأرتال العسكرية التركية إلى المنطقة ليس أمرا جديدا بل تكرر فى السابق.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة