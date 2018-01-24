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زوج يتهم زوجته بالزنا بعد ضبطها متلبسة داخل شقته بصحبة شخص فى المحلة

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:44 ص
زوج يتهم زوجته بالزنا بعد ضبطها متلبسة داخل شقته بصحبة شخص فى المحلة متهمة بالزنا - أرشيفية


الغربية - عادل ضرة
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شهدت قرية شبرا بابل بمركز المحلة، قيام شخص يعمل بلبنان، وأزواج شقيقاته بالقبض على أحد الأشخاص، بداخل شقته أثناء ممارسته علاقة غير شرعية مع زوجته، مستغلين غياب الزوج لسفره بالخارج، وقاموا بتلقينه علقة ساخنة، وتوثيقه بالحبال والاتصال بشرطة النجدة، لتحرير محضر بالواقعة.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بقيام شرطة النجدة بضبط شخص داخل شقة، سيدة متزوجة بناحية شبرا بابل مركز المحلة، قرر على الفور تشكيل فريق بحث قاده اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة، وضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم محمد البرلسى مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، حيث أقر "ض.م.ع"، 32 سنة، عامل كافتيريا بلبنان، مقيم بقرية شبرا بابل، بأنه ضبط زوجته أثناء ممارستها الرذيلة مع شخص داخل مسكن الزوجية مستغلة غيابه وسفره للخارج، وجاء ذلك بعدما علم بأنها تربطها غير شرعية مع شخص، خلال سفره للخارج فقام بتكليف أهليته بتركيب كاميرات بالشقة محل سكنه، وعقب ذلك تأكد من وجود علاقة غير شرعية، بين زوجته والطرف الثانى "جاره"، فقام بالحضور من دولة لبنان، دون علم زوجته وأقام عند زوج شقيقته واتفق مع زوجى شقيقاته على ضبط "الطرف الثانى" فى الجريمة، أثناء تواجده بداخل شقته، برفقة زوجته، وقاموا بتوثيقه والاتصال بشرطة النجدة واتهم زوجته "بالزنا"، وبسؤال أقراب الزوج أقروا صحة أقوال الزوج وأنها تربطها علاقة غير شرعية بينها وبين الطرف الثانى خلال سفر زوجها للخارج، وتحرر المحضر 5956 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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